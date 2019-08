Agnese Zeltiņa atklāj, kam par godu izvēlējusies meitas vārdu

Mana mīļā @marijazeltina šodien svin sava vārda svētkus💃🏻🎈 Kad 20 gados 4. kursā gaidīju viņu, ārsti teica, ka būs puisītis un vārdu dēliņam jau biju izdomājusi. Tolaik bērna dzimumu vēl nenoteica ar 100% precizitāti. Naktī pirms meitiņas dzimšanas Rīgas Dzemdību namā klausījos citu sieviešu kliedzienos un vaidos un uz ceļiem lūdzu Jaunavu Mariju, lai mans bērniņš nāk šajā pasaulē viegli. Kad pēc ātrām, vieglām un brīnišķīgām trīs stundām, mana meitiņa bija klāt, par godu Jaunavai Marijai, kas bija uzklausījusi manas lūgšanas, arī tika pie sava skaistā vārda. Starp citu, Marija dzima Jaunavas zīmes pēdējā dienā☀️Savukārt otrs - Romija, kuru toreiz viņas dzimšanas apliecībā atteicās rakstīt, jo otro vārdu tradīcijas vēl nebija, ir manas mīļākās aktrises Romijas Šneideres godam.🙏🏼Sveicieni visām Marijām, kas nes šo skaisto vārdu - @marija_linarte , @marta.marija.sproge @marija_inga , kā arī @marikagederte !

