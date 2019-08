Pasauli pāršalkusi jauna tendence - neskaitāmas jaunas sievietes nofilmējušas sevi Britnijas Spīrsas 2000. gadā iznākušā albuma dziesmas "Oops!... I Did It Again" pavadībā pārvēršam sevi par meiteni no šī laika, kad dominēja košas, gaišas acu ēnas, ar tumšu lūpu zīmuli iekrāsotas lūpas, melnas uzacis un plastmasas matu sprādzītes.