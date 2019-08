Blogere Ilze Līkuma atklāj, ko domā par sekotāju pirkšanu “Instagram”

Es saprotu, ka dažu zīmolu kritiskā domāšana ir diezgan apšaubāma, bet iespējams, ka šie cilvēki nav sava vieta, nekas, parasti jau tādi ilgi neuzturas, jo nav spējīgi dot pietiekamu pienesumu. Tāpēc es neuzskatu, ka man vajadzētu vai interesētu sadarboties ar visiem zīmoliem pēc kārtas, es izvēlos izmēģināt tikai to zīmolu produktus, kuri mani patiesi uzrunā. Kā es vienmēr esmu uzskatījusi, ka ir jāizmēģina tikai tādi zīmoli, kuru produktus tu pats vari atļauties nopirkt, jo tad pārstāvi to pašu pircēju kategoriju un esi spējīgs izteikt objektīvu vērtējumu.. Nevis prieku par to, ka izmēģinājis kaut ko tādu, ko nevari atļauties...

Es kā cilvēks, kurš tālu no industrijas, bet cerams, ka ar loģisko domāšanu apveltīts, uzskatu, ka šajā nozarē ir nepieciešamas izmaiņas, gan no blogeru puses, gan no zīmolu pārstāvju puses. Bieži vien šī sadarbība ir apšaubāma un neizdevīga abām pusēm. Bet runajot par mani - es saprotu, ka dzīve ir tik daudz skaistuma, emociju un sajūtu kurus gribu redzēt, man ir pietiekami daudz vēlmju un kaudzīte pienākumu. Es turpinu dalīties ar to kas man ir mīļš, interesants un tuvs. Man ir apnicis pievērst uzmanību sekotāju ciparu izmaiņām, jo es apzinos, ka mani cilvēki, tie, kuriem interesē tas ko daru vienmēr mani atbalsta. Paldies Jums par to,” raksta vietējā kosmētikas entuziaste.