Kašers atsācis attiecības ar mīļoto vīrieti

Vēl nesen Kašers paziņoja, ka uz kādu laiciņu vēlas "pazust" no sociālajiem tīkliem, daloties emocionālās pārdomās. Tāpat no viņa profila pazuda visi kadri ar viņa mīļoto vīrieti Arturu, kas lika domāt, ka abi pašķīrušies. Abu kopīgie kadri pazuda arī no Sokolova sociālajiem tīkliem.