Skatītājiem tiek piedāvāts izvēlēties, kurš atgriezīsies šovā "Gribi kļūt slavens?"

Šonedēļ šovā "Gribi kļūt slavens?" spraigi rit balsošana par to, kurš no izbalsotajiem dalībniekiem atgriezīsies šovā - tas izbalsotais dalībnieks, kurš zem sava video savāks visvairāk "like" jeb "patīk", iegūs iespēju atgriezties.