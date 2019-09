"Saimnieks meklē sievu" brašuļi izraudzījušies līgaviņas

Pirmdien, 2. septembrī, šova “Saimnieks meklē sievu” pirmajā epizodē pieci braši saimnieki uzsāka savu ceļu pretim īstai mīlestībai – katrs saimnieks ir izvēlēties sev piecas līgaviņas, kuras aicināt uz balli Dikļu pilī. Līgavas būs sabraukušas no malu malām – gan īstas lauku dāmas, gan rūdītas pilsētas lēdijas. Kāda no viņām savā izskatā ir ieguldījusi par deviņus tūkstošus eiro, savukārt kāda no viņām būs iepatikusies pat diviem saimniekiem vienlaikus.