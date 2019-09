Salaulājusies dziedātāja Kristīne Prauliņa

Klusi un mierīgi, caur krāsām un smaržām, klāt zogas pavasaris. Un, šķiet, nedaudz biežāk iemirdzas līdzcilvēku acis, saules staru dotajā viegluma sajūtā zaigojot. 🦋 Un plašāk gribas plest spārnus, lai lidotu tur, kur mīt skaistums, un mēs pārstājam skaitīt. Skaitīt laiku un lietas, - to kas par daudz un kā trūkst. 👩🏼‍🌾 Ir skaisti realizēt sapņus un spert soļus izaugsmē, bet šobrīd mēs sēžam te ar Nebulu un vērojam viršus un to kā saules stari glāsta kailos bērzu zarus, un es zinu, ka mums ir viss, kas vajadzīgs un vēl tik daudz vairāk. ☀️💛🦋🌸🙏🏼😌💚

A post shared by Kristīne Prauliņa (@kristinepraulina) on Feb 24, 2019 at 4:06am PST