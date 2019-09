Saderinājies aktieris Džona Hils

Jonah Hill Is Engaged to Girlfriend Gianna Santos https://t.co/thWUwCitwv

Aktieris, kurš ieguvis “Oskara” nominācijas par lomām filmās “The Wolf of Wall Street” un “Moneyball”, redzams arī kinolentēs “21 Jump Street”, “22 Jump Street”, “War Dogs”, “This Is the End”, kā arī straumēšanas servisa “Netflix” seriālā “Maniac”.