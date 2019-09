Jūtūbere Anete Ozoliņa tikusi pie liela tetovējuma uz rokas

“Rūpes par sevi. Atdzimšana no jauna. Pavasaris pēc ziemas tumsas. Tieši to man arī nozīmē mans jaunais tetovējums, un interesanti, ka tas ir savā veidā izraisījis vēl vienu šādu posmu. Es galīgi negaidīju, ka būšu tādā bezspēkā veselu nedēļu, bet tas lika uztaisīt savu mazo restartiņu. Reizēm var aizmirst, ka nepieciešams laiks tikai ar sevi. Ja godīgi, tad man jau galva kūpēja, un tāds klusums bija tieši laikā.

Arī man nemitīgi bija jācīnās ar saviem tarakāniem galvā, jo nevar taču tā "slinkot". Bet atpūta ir svarīgākais, lai mēs produktīvi ietu uz priekšu! Ko tu vari dot, ja esi sausa aka? Es, kā radošs cilvēks, kuram daudz jākomunicē ar citiem cilvēkiem, to īpaši izjūtu. Es vispār esmu mega jūtīga un empātiska, un arī tas ļoti daudz paņem enerģijas. Tad pienāk mirklis, kad jānolien klusumā, savā alā. Savukārt, visu šo nedēļu šķiroju mantas, pārkārtoju māju un atbrīvojos no liekā. Un tas ir tik pacilājoši! Kumodēs citādi jau čūskas sāka dzīvot... bet man patīk, kad viss ir kārtīgs un pārskatāms. Galvā parādās skaidrība. Es gan arī esmu novērojusi, ka pēdējā gada laikā tīrīšana un kārtošana man ir kļuvusi par stresa un trauksmes izlādes nodarbi. Tāpēc pie tik intensīvas kārtošanas sāku sev jautāt, vai viss ok, kas mani uztrauc. Es arī jums iesaku piefiksēt kādas savas darbības un paanalizēt, parunāties ar sevi. Baigi labi strādā,” viņa atklāja.