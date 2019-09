Tā dzīvo šova "Gribi kļūt slavens" seksīgā vadītāja Katrīne Sauliete

🍵 Kad man ir brīvs brītiņš mēģinu apsēsties pie siltas tējas krūzes un apkopot domas, mēģinu tās ✍️ pierakstīt, lai vēlāk neaizmirstu. Bet, ziniet, man nav viss pierakstīts vienā konkrētā blociņā 📖, man to blociņu ir daudz un rakstu to, kurš pirmais pagadās pa rokai 📚. Saskaitīju, sanāc 6 blociņi, plus vēl lapiņas📝, kuras ir pierakstītas ar domām, ar to kas vēl jāizdara u.t.t. ☝️Galvenais ir tam visam atrast laiku, lai varētu to visu izdarīt. ☝️Bet interesantākais, ka pierakstot savu domu, JAU jūtos labi, liekas, ka nu puse no darba jau padarīta 🤝. #labsajūta #wellbeing #Lipton #Liptontēja #katrīnesauliete #relax @liptonteja #atpūta

