Katrīna Puriņa-Liberte: “Par mediķi var sūdzēties visi, kam nav slinkums, bet mēs, mediķi, nevaram sūdzēties nevienam”

Ir tik labi, aizbraukt no Rīgas, darba dienas vidū, lai tādā dienā, kā šī, pēc visas šīs krāšņās un uzmanības pilnās nedēļas- atkal sazemētos un sajustu savu pulsu. Tie, kuri jau lasīja interviju saprata to, ka lai cik es esmu sabiedriska darbā un komunikācijā ar līdzcilvēkiem, lai cik ļoti man citu uzmanība piepilda un dod spēku, tai pat laikā es esmu baigā vienpate un kaut kāda tāda vientulīgā smeldze ir man daudz dabiskāks un vajadzīgāks stāvoklis. Citi to iztulko kā iedomību (lai gan tas mani vairs neuztrauc:)), citi kā norobežošanos (šis arī ne)), bet man tā kļūst par tādu vienkāršu pašpietiekamību. Man ir 33 gadi un man beidzot ir labi, komfortabli un forši dzīvot, vispirmāmkārtām ar sevi pašu. Tajā sevis pieņemšanā ir kaut kāds tik liels miers un iekšēja viengabalainība. 🖤 #lindexpink #lindexofficial #selflove #selfmadewomen #power #love 📷: @lauragrevina

A post shared by Dr.Katrina Purina-Liberte (@perlumamma.lv) on Sep 27, 2019 at 12:36pm PDT