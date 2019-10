Madara Kiviča atklāj - Andris savas jaunās mīļotās pazušanas laikā atzinis, ka gribētu atpakaļ iepriekšējo dzīvi

“Šie te cilvēki, Lienes radinieki, domāja, ka, aizvedot maksimāli tālu vienu no otra, mūsu mīlestība varētu beigties. Es nezinu, cik stulbam, aprobežotam prātam jābūt, lai varētu kaut ko tādu izfunktierēt.”

Pēc aptuveni četrām dienām klosterī brālēns Skulmi no Liepājas bez viņas piekrišanas aizvedis uz Jelgavas psihoneiroloģisko slimnīcu "Ģintermuiža". “Ideja tāda, ka nebija kur mani izmitināt vairāk, uz Rīgu mani neved, un, kā vēlāk sapratu, esmu Jelgavas klīnikā. Un es domāju, ka tas ir rehabilitācijas centrs. Man piedāvāja palikt tur vienu nakti. Un kas tieši tas par rehabilitācijas centru, arī to neko nezināju. Nu, viss tālāk notika ļoti brīnišķīgi, kā saka, man galva aizgāja pilnīgi kosmosā. [..] Es sapratu, ka esmu ielikta trakomājā. Es esmu apvainojusies ārprātīgi. Es esmu pateicīga, ka man visi palīdzējāt, mīļie radi, bet kamon,” tiešraidē informēja Liene.

Es pateikšu, kāpēc tā ir. Liene dzīvo tādā ģimenē, kur nekad nav dzīvojusi savu dzīvi, bet vienmēr darījusi to, ko grib citi. Tajā ģimenē cilvēki viens otru neapskauj, tajā ģimenē cilvēki nesaka viens otram, ka mīl viens otru. Tajā ģimenē ir tikai viena lieta svarīga – kā tas izskatās no malas un lai viss ir smuki un kārtīgi. Muti ciet, tu te daudz nerunā un neizpaudies.”

Lienei ģimene esot solījusi atkal novērsties no viņas, ja netikšot ievērotas prasības turēties tālāk no Kiviča un ārstēties no atkarībām. Kad dāmai izdevies tikt pie telefona un sazvanīties ar dzīvesbiedru, viņa esot tikusi izglābta.