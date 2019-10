Sedokova mīļotajam Timmam velta romantisku kadru

Dziedātāja vietnes "Instagram" īsajos stāstiņos dalījusies ar kadru no Dubaijas, kurā smiltīs viņa no akmeņiem izveidojusi Jāņa Timmas iniciāļus - JT.

Atgādinām, ka Jānis Timma par šķiršanos no sievas un dēla mātes Sanas Timmas paziņoja septembra sākumā sociālajos tīklos. "Pirms vairāk nekā pusgada es pašķiros no mana dēla mātes un sāku jaunu dzīvi. Šodien man svarīgākais ir parūpēties par manu mīļo dēlu Kristianu."

Pati Sana nu jau izdzēstā ierakstā publiski apstiprināja, ka vīrs viņu krāpis. "No sava vīra tikko uzzināju, ka pirms gada mēs esam pašķīrušies. Tiešām? Es to nezināju, bet zinu to, ka pirms pusgada tu sāki mani krāpt. (..) Vai tā kuce, kurai ir trīs bērni no trim dažādiem vīriešiem, ir tā vērta? Un vai zināji, ka neesi viņai vienīgais vīrietis šobrīd?" tā publiski izteikusies Sana Timma, liekot noprast, ka runa ir tieši par Sedokovu.