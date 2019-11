Dziedātāja Rūta Dvinska dalās ar šausmu stāstu par savu ausi

Pēc kāda laika auss ļipiņa sadzija, bet rēta palika. Caurdūru ausis vēlreiz, bet kosmetoloģe jauno caurumu “ietaisīja” tieši rētā, kā rezultātā, laikam ejot, rēta no jauna pārplīsa un reiz, aizejot uz zaļumballi ar smagākiem auskariem, atnācu mājās bez tiem, tikai šoreiz tas nesāpēja, jo rēta jau nav dzīvi audi, you know! Tā mana auss ļipiņa joprojām ir uz pusēm (vai varbūt man tādas skaitās trīs),” viņa saviem faniem pastāstīja “Instagram”.