Aleksandra Kurusova: "Augstpapēžu kurpes mums ir ērtāki apavi nekā čības"

My 1st day in Singapore- my new home and a workplace for some time ☺️ Honored and happy to be teaching dancing at Shawn & Gladys Dance academy 🇸🇬 Pirmā diena Singapūrā- manas mājas un darba vieta uz kadu laiku ☺️ Esmu pagodināta un priecīga mācīt dejošanu Shawn & Gladys Dance academy 🇸🇬 #singapore #shawnandgladysdanceacademy #shawnandgladys #dancing #lovemyjob

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on Jun 3, 2018 at 7:33am PDT