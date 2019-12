Video ⟩ Magone drudžainajā pārvākšanās procesā sastrīdas ar vīru

Kopš atgriešanās no ārzemēm ģimene uzkrājusi ļoti daudz mantu, tāpēc arī kravāšanās būs krietni sarežģītāka, nekā Magone cerējusi. Visas iedzīves sapakošanai būs nepieciešamas trīs līdz malām piekrāmētas kravas mašīnas, jo līdzi tiek ņemts it viss – no mēbelēm līdz pat dārza veltēm.