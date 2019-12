Magone pēc pārvākšanās jau piedzīvo pirmās nedienas

Gluži viss nenotiek tik ērti kā iecerēts - īpaši aktuāls izrādās jautājums par dēla nokļūšanu no jaunajām mājām līdz skolai. Papildus sarežģījumus rada fakts, ka māja atrodas meža vidū, divu kilometru attālumā no ceļa, pa kuru kursē starppilsētu autobusi. Tā kā ģimenei nav sava auto, šo posmu katru darba dienu nāksies mērot kājām.

Tāpat jaunajai ģimenei nākas uzņemties atbildību arī par mājlopu – kaziņu, ko mantojumā atstājusi iepriekšējā mājas saimniece. Tas nozīmē arī to, ka Žanim nu vajadzēs iemācīties to izslaukt, jo gaidībās esošā Magone, rūpējoties par mazuļa drošību puncī, kategoriski atsakās tuvoties lopiem, kuriem ir ragi. Kā Magone tiks galā ar jaunajiem dzīves izaicinājumiem? Un kāda būs viņas ikdiena jaunajā mājoklī meža vidū? Skatītāji to uzzinās jau šis nedēļas “Slavenības. Bez filtra” sērijās.