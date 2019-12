Noskaidrota “Caur ērkšķiem uz...” trešās sezonas uzvarētāja

Līdz finālam nokļuva trīs no viņām – Valmieras Laila, tetovētā Olga, kā arī Laila no Rūjienas, kuru projektā kolēģes dēvēja par “mazo Lailu”. Kā ierasts, arī šoreiz finālā tika ņemts vērā visu projekta dalībnieču balsojums un, saskaitot to ar ekspertu vērtējumu, “Ērkšķu” trešās sezonas uzvarētājas gods un 1000 eiro balva sava sapņa piepildīšanai tika "mazajai Lailai". Jaunā sieviete to iecerējusi ieguldīt mājokļa īrē un izmantot brīdī, kad pārvāksies no Rūjienas uz Rīgu. Otrajā vietā ierindojās Valmieras Laila, bet trešajā – Olga.