Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Esam noslēguši Good Luck 2019 tūri un kolektīvi jau ieskandinājuši gaidāmos svētkus skaistajā atpūtas rezidencē @rezidencebersas ☃️🎄Paldies, jums visiem, kas apmeklēja Latvijas koncertus, lai jums lustīgas ofisa un visas citas svētku ballītes! ❄️💙 . . We have not only finished the Good Luck 2019 tour, but have also begun the festive season with an office party at the magnificent holiday residence @rezidencebersas ❄️Thanks to everyone who came to the shows 🙏 Enjoy this beautiful time of the year! ✨

A post shared by CarnivalYouth (@carnivalyouth) on Dec 15, 2019 at 7:07am PST