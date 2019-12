Iemīļotais pašmāju dīdžejs Mareks Dainis publiski kaunina dabas piemēslotājus

Vakar Cēsīs izdarījām labu darbu - savācām citu cilvēku atstātos atkritumus Žagarkalnā un Cīrulīšos. Kas ar jums notiek, cilvēki? Sasistas pudeles, ICOS paciņas un vēl visādi štrunti... vai tiešām ir tik grūti pēc sevis savākt? Neesiet cūkas! Priecīgus Ziemassvētkus! #latvia #cesis #ziemassvētki #pastaiga #nemēslo #saudzēdabu

