Pašmāju slavenības dalās ar atklāsmēm par aizvadīto 2019. gadu un laba vēlējumiem 2020. gadam

It’s been the best of times, it’s been the worst of times. ⏳ 2019 gadā es daudz darbojos, ceļoju un draudzējos, un man tīri labi patika. Paldies visiem cilvēkiem, paldies visiem dzīvniekiem ar kuriem man bija tas gods pavadīt laiku. Gadu mija jau tā padara mani emocionālu, bet šogad vēl papildus nākas atskatīties uz visu aizejošo dekādi. Es, kā vienmēr, baidos no visa jaunā un nezinu, ko no nākamā gada sagaidīt, taču labā ziņa ir tā, ka soļojam žurkas gadā, kurš pēc tiem ķīniešu zodiakiem ir manējais. It better be. 🐀