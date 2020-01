Filmas “Ceļojošo bikšu māsība” aktrise ir otrā bērniņa gaidībās

Filmās "The Sisterhood of the Traveling Pants" jeb “Ceļojošo bikšu māsība” un tās turpinājumā redzamā aktrise sociālajā tīklā “Instagram” dalījās ar foto, kurā ar vīru un pirmdzimto redzama ar lielu punci. “2020. gadā mūsu ģimenē ienāks vēl viens bērniņš,” viņa komentēja.