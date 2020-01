Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Dažreiz ir vērts apstaties, paelpot dziļi, un pateikt paldies par to, kas mums tiek iedots . 🇬🇧 Sometimes it is worth to stop, to breathe deeply, and to say thank you for what that we have been given 🙏🏼❤️ #grazie #paldies #thankyou #pateiciba #bali #robertomeloni #holiday #saturday

A post shared by Roberto Meloni (@robertomeloni) on Jan 18, 2020 at 12:31am PST