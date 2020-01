Kiviču pāris skaidro, cik atklāti runās par Lienes grūtniecību

Mīļie draugi! Tā ir patiesība- mums ar Lieni būs mazulis👶Mēs to ļoti gribējām, un tas ir piepildījies🙂Par mazuļa dzimumu pagaidām neko nezinām, un visdrīzāk, ka līdz brīdim, kad būs pienācis laiks, patiesību par to mēs paturēsim pie sevis.Mēs esam laimīgi!Paldies visiem, kas ir ar un par mums.Par atklātību, patiesību un mīlestību!💪💪💪 P.S.Paldies mūsu fotogrāfam @nauris_doro_ !

