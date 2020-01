Jā. Šī ir kāda ceturtā reize, kad es uz jauno gadu nodzenu matus. Tā gandrīz kļuvusi par tradīciju, bet tā vispār vienkārši sagribējās. Ziema it kā nav īstais laiks, jo auksti, bet... [Smejas.] New year, new me. Gribēju mammu pakaitināt.

Jā, arī mani grupas biedri bija pikti par to, ka “X Faktorā” tiku izcelts tikai kā solists, nevis daļa no grupas.

Un vēl Reinis Sējāns šovā uzlika uz manis to rokenrola lāstu! Es nezinu, kur viņš to izvilka, kāpēc... man daudzi piesienas, ka neesmu rokenrols, ko tu stāsti, labi ja poproks [smejas].

Daudz pasākumu, koncertu. Mana dzīve ir mainījusies, bet grūti pateikt tieši kā... Daudz vairāk kontaktu ar īstajiem cilvēkiem, laikam jau tagad ir visas iespējas pacelt sevi un savu grupu. Ir vairāk atvērtu durvju. Arī daudz lielāka sabiedrības uzmanība, jādomā, ko saku, rakstu soctīklos, it īpaši tad, kad pats kļūstu par dīvāna ekspertu [smejas]. Bet no otras puses, daudzi mākslinieki, no kuriem esmu iespaidojies, visu mūžu bijuši atklāti un nebaidījušies no sava viedokļa. Var būt, ka tas arī veido to rokenrolu. Nekad neesmu gribējis no sevis baigo kretīnu taisīt vai mētāt swag, bet man arī “X Faktora” laikā vienmēr patika teikt, kā ir.