Katrīne Sauliete pēc šķiršanās: “Šobrīd nav tas vieglākais posms dzīvē”

Šis bija pārdomu pilns ceļojums. Ļoti atšķīrās no visiem, kuros pēdējā gada laikā esmu bijusi. . Galva pilna un ļoti vajadzēja izrauties, teikt, ka ļoti atpūtos - nu nē, laikam tam ir vajadzīgs vairāk laika, bet vismaz no ikdienas rutīnas tiku ārā. . Zinu, man bildes visas ar plašu smaidu, bet story jau nodod, ka šobrīd nav tas vieglākais posms dzīvē. Katrā ziņā, šogad Ēģiptes viesnīca ļoti patīkami pārsteidza. Gan ar ļoti garšīgu ēdienu, gan tīrību numuriņos, gan ar personālu, kas visu laiku rūpējās, lai viss būtu labi. . #katrinesauliete #ēģipte #pool #jazmakadioasis #atpūta #pārdomas @sauljukas91 #ejamuzpriekšu

A post shared by Katrīne Sauliete (@queen_kachinja) on Feb 26, 2020 at 5:36am PST