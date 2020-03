Linda Mūrniece velta nesaudzīgus vārdus kādam kungam, kurš "aizcirta durvis"

Viņa turpina: "Tu ieslēdzi atpakaļgaitu kopā ar savu sajūtu - tev mani vajag... Atpakaļgaitā nāci pie manis. Tomēr tie nebija pareizie vārdi, kurus teici. Un atpakaļgaita pliekana un tukša.... Pat neietriecies sienā no dusmām un manis zaudējuma sāpēm. Vienkārši ieripoji pļavā, no kuras pats sevi izstumsi. Bez manis gan."

"Tu vari ieslēgt atpakaļgaitu un aizcirstās durvis atvērt no jauna. Tev tas ir jādara. Sevis paša dēļ. Bez manis nav sajūtas par rītu un sauli. Bez manis galu galā nav neviena, ko pamest un, aizcērtot durvis, aizskriet... Bez manis nav iedvesmas. Tiltus, ja dedzini... tad dedzini tā, lai tie liesmo. Neatstāj nesadedzinātus, nav vērts. Neaizcērt durvis. Tās tevi nepasargā. Šķir tevi no manis. Un tev to nevajag," tā viņa.