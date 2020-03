TVNET aicina ⟩ Būsim vienoti un paliksim mājās! Izklaides ziņu redaktore Elza Jēkabsone

Jaunais vīruss plosās ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, un tas ir piespiedis mūs visus mainīt savus paradumus. Kaut arī uz darbu nav jāiet, TVNET redaktori un žurnālisti strādā no mājām. Lai pārslēgtos strādāšanas režīmā, nevis gulētu ar datoru rokās gultā visu dienu, pieceļos, ieeju dušā, uzvelku tīras drēbes, uztaisu kafiju un brokastis, tad dodos uz dzīvojamo istabu, kur esmu ierīkojusi savu darba zonu. Strādājot no mājām man ir svarīgi noteikt sev stingru darba laiku, ko ievērot, neaizmirstot arī par pusdienlaiku un dažiem atelpas brīžiem, lai izstaipītos. Tāpat kā darbā, arī mājās pie rokas vienmēr ir liela krūze ar ūdeni. Pēc darba no deviņiem līdz pieciem ir laiks atpūtai un izklaidei.