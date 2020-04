Sipeniece atgriezusies radio ēterā

Pēc 14.dienu pašizolācijas un pēc koronavīrusa analīžu veikšanasE.Gulbja Labaratorijā(rezultāts negatīvs),ziņoju,ka esmu atgriezusies radio studijā rīta programmā #Zoopasta🙋‍♀️.Paldies visiem par atbalstu un uzmundrinājumiem šķirtības laikā,tas man ļoti uzmundrināja❤💪! Turpināsim darīt to,ko jau daram vairāku gadu garumā,proti darīt gaišāku un vieglāku dienu,jo īpaši tagad!

