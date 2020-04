Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Šī pēcpusdiena ir man vienai bez Kukīša daudzajiem “jā, jā, jā”, bez jebkādiem pienākumiem, vienkārši drīkstu darīt, ko vēlos. Paldies vīram, kurš to saprot. Un tad, kad paliec viens uz brīdi, vienkārši nezini, ko iesākt, jo gribas visu! Pazīstami, ne? Man tik ļoti vajadzēja atvilkt elpu, burtiski ar ārsta zīmi, lai es varētu atkal būt tā foršā mamma, kura ir līdz kosmosam pacietīga. Safilmēju lērumu ar storijiem un savu #spamājās kopā ar @loccitanelv Padalījos ar ikvakara sejas kopšanas rituālu, ļoti gribējās parūpēties par sevi, jo pie kosmetologa šajā laikā neeju, es šobrīd pati sev frizieris, manikīra meistars un kosmetologs, tā kaut kā šķiet pareizāk. Esmu nodrošinājusies ar vislabāko kosmētiku un tieku galā labi. Mans visu laiku mīļākais kosmētikas produkts ir @loccitanelv Reset nakts serums sejas ādai - fan-tas-tisks! Lietoju jau vairākus gadus un mīlestība pret to nemaz nedomā izgaist. Tas palīdz nakts laikā sejas ādai atjaunoties, no rīta tā ir gludāka, Reset darbojas kā dabiskais botokss, āda iegūst veselīgu mirdzumu. Par īsto botoksu man pagaidām nav sajēgas un vēl kādu brīdi arī negribu, lai ir. Pēdējās naktīs miegs ir ļoti saraustīts, lai gan es vienmēr esmu labi gulējusi, gan jau tāda nemainīgi klātesoša trauksme dara savu. Tad nu Reset savienojumā ar Imortelle Preious sejas krēmu ir tie, kas ļauj izstatīties no rīta pēc cilvēka. Es zinu, ka ar kosmētiku nevar atrisināt to, kā šobrīd jūtamies, kaut kā pirmajās pašizolācijas nedēļās biju baigi palaidusies, vispār par sevi nerūpējos un sapratu, ka nedrīkst, jo tad tā diena paiet baigā mutulī, kad pidžamā slāj pa māju no rīta līdz vakaram un tā vairākas nedēļas. Tāds ikvakara un ikrīta skaistumkopšanas rituāls iedod sajūtu, ka esam veltījušas sev laiku, es katru dienu mēģinu atrast to, kas man pieejams, pārvērst savā resursā, lai katra diena būtu pēc iespējas sakarīga. . Visu @loccitanelv kosmētiku iespējams iegādāties tiešsaistē un jums to piegādās uz mājām. . . #sadarbība #loccitanelatvia #loveloccitane #loccitane #resetserum #loccitanereset #selfcare #homespa #paliecmājās #stayhome

A post shared by Kristine Virsnite (@kristine_virsnite) on Apr 19, 2020 at 7:52am PDT