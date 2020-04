Sedokova aizstāv savu nerātno foto ar Timmu un atbild kritiķiem

Каждый раз, когда некто в комментах пишет - «на вас же дети смотрят» , мне хочется спросить: «а что ваши дети делают в инстаграм?». Почему вы всучили своему ребёнку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его. Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там? Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример с своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши ❤️

