Video ⟩ Sedokova publiski izliela Timmu, kurš viņai veic skaistumkopšanas procedūras

Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен! И принимает тебя со всеми твоими ( как тебе кажется ) несовершенствами. Мы научились делать все сами и кажется, это начало у нас получаться. Так что, у меня лично имеется много плюсов карантина и самоизоляции? А у тебя? Есть такие? Напишите мне ?❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Apr 20, 2020 at 6:23am PDT