Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

❗️LAST DAY❗️ ⠀ Not in Bali of course, as Bali is officially closed at least until 1st of June. ❌ Today is the last day in our beautiful villa! Tomorrow we are moving to another house with a beautiful sea & sunset view. 🌅 It has its perks, but unfortunately it is not as cozy and green as this one. So I will definitely miss this house. 😏 ⠀ And of course to celebrate moving out I had to make this fun watermelon dress pic by our beautiful pool. 😂🍉 ⠀ 🇱🇻 🇱🇻 🇱🇻 Pēdējā diena! Ne Bali, protams, tā kā Bali lidosta ir oficiāli slēgta vismaz līdz 1. Jūnijam. ❌ Šodien ir pēdējā diena šajā skaistajā villā. Rīt mēs pārvācamies uz citu māju, kurai ir brīnišķīgs skats uz jūru un saulrietiem. 🌅 Tai ir savi plusi, bet tā nav tik mājīga un zaļa kā šī. Tāpēc es pavisam noteikti ilgošos pēc šīs mājas. 😏 ⠀ Un, protams, lai nosvinētu pārvākšanos, man bija jāuztaisa arbūza kleitas bilde pie mūsu skaistā baseina! 🍉😂

A post shared by Diana Kubasova (@dianakubasova) on Apr 26, 2020 at 4:41am PDT