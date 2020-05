Slavenības krīt panikā, jo koronavīrusa dēļ netiek pie botoksa un filleriem

Kā zināms, piemēram, botoksu un fillerus nepieciešams atjaunot apmēram ik pēc četriem mēnešiem. “Page Six Style” dermatologs atklāja, ka pašizolācijas un sociālās distancēšanās laikā saņem daudzus zvanus no satrauktiem klientiem.

“Es dienas laikā saņemu 20 līdz 40 zvanus. [..] Lielākā daļa manu klientu ir augsta profila slavenības, kuras strādā gan izklaides industrijā, gan politikā, un viņiem ir nepieciešamas regulāras procedūras, daudzi no viņiem pret to izturas ļoti disciplinēti,” viņš atklāja “Page Six Style”.