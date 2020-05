Sedokova ar Timmu gadu nav kopā, bet jau runā par krīzes pārvarēšanu

Как избежать кризиса в отношениях и остаться вместе в период самоизоляции? Помните шутку о том, что после карантина возрастёт либо число рождаемости, либо разводов? Китай обогнал и здесь. Меньше чем через неделю после отмены карантина как минимум 300 пар подали заявление на развод 💔, а в некоторых регионах число заявок достигло рекорда, места расписаны на недели вперёд! ⠀ Обратимся в этом вопросе к профессионалам, а именно -психологам . Михаил Лабковский предлагает установить правила и заключить «договор о не нападении» или мораторий на выяснение отношений на весь период самоизоляции. И первое, что вы должны сделать в критичной ситуации, уйти в отдельную комнату или даже угол. То место, где вы сможете побыть в одиночестве. Личное пространство нужно каждому. Немецкий психолог и профессор Берлинской Высшей школы психологии Франк Якоби советует сохранять привычный семейный ритм. То есть, не ходите пол дня в пижаме, приводите себя в порядок сразу и планируйте день, четко определяя, когда вы занимаетесь работой, домашними делами, детьми, любимым человеком. И обязательно нужно выделить время, когда каждый член семьи предоставлен сам себе. Личное пространство важно, это снизит вероятность конфликтов. Ещё один интересный совет Франка - «семейный кризисный совет». Это что-то вроде круглого стола, когда каждый говорит о том, чтобы он хотел изменить, и вы вместе пробуете найти решение. Врач-психотерапевт Наталья Толстая говорит жестко. Поэтому, цитата: «Брились раз в два дня раньше - делайте это столько же, пользовались декоративной косметикой - не стоит забывать о ней и сейчас. Чем больше многие из нас находятся дома, тем больше походят на бомжей». Поэтому, девочки, долой растянутые майки и бесформенные треники из гардероба. Кстати, самое время напомнить, что в @lastory_store есть невероятно-сексуальная домашняя одежда, в которой вы полюбите себя еще больше, а ваш мужчина влюбится в вас снова. И еще один лайфхак от психологов - спорт. Они утверждают, что час занятий спортом в день снижает уровень стресса в несколько раз. Поэтому, занимаетесь дома не ссорами, а спортом, ну и конечно сексом. И тогда вас ничто не разлучит. А какие советы есть тебя для нас ? Пиши 👇🏻

