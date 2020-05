Diāna Kubasova Bali gandrīz tikusi arestēta

👮‍♀️ ALMOST GOT ARRESTED 👮‍♀️ ⠀ 🇬🇧⬇️ 🇱🇻 Bali jau esmu pavadījusi 2 mēnešus! 😱Nevaru vien noticēt, cik ātri skien laiks. Šī vieta mani ir tik ļoti pārņēmusi, ka es Bali varētu saukt par savām mājām un dvēseles vietu. 💫Šis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad braucu uz Bali un domāju, ka turpināšu šeit pavadīt pāris mēnešus gadā katru gadu! ✅ ⠀ Saka, ka Bali dod pārbaudījumus jaunatbraucējiem un izvēlas cilvēkus, kurus pieņemt. 🤷🏻‍♀️ Cerams, ka saslimšana un nelielais piedzīvojums ar policiju ir viss, kas Bali bija padomā mums! 😬 ⠀ Droši vien jau redzēji manos stories - pie mums bija atnākuši 10 policisti, jo, kā izrādās, dienu iepriekš bija iznācis jauns likums - uz ielas visiem obligāti jāatrodas sejas maskās! 😷 Viņi bija kamerās ieraudzījuši, ka pāris cilvēki ieiet pa vārtiem bez maksām un izlēma ar mums par to aprunāties 🤷🏻‍♀️ ⠀ Policisti ieradās lielā grupā, nofotografēja mūsu pases un mūs pašus, un aizsūtīja taisīt Covid-19 testus. 🤯 Sākumā baidījāmies doties testēties, jo iepriekš redzējām pabriesmīgus apstākļus vietējās slimnīcās. 🏥 Bet mums piedraudēja, ka mūs vismaz uz 14 dienām ieliks karantīnā vai pat apcietinās, ja neizpildīsim viņu nosacījumus. 🤦🏻‍♀️ ⠀ Par laimi, testēšanas punkts bija tukšs un tīrs, bailes par saslimšanu tur mūs nepārņēma un pēc stundas mums jau uz rokām bija veselības sertifikāts, kurš te tiek ļoti augstu godāts! ✅ ⠀ 🇬🇧 Have already spent 2 months in Bali. 😱Cannot believe how fast time flies here and this place has grown on me so much, that I think I will call it home a couple of months now every year. 🥰 ⠀ They say Bali tests newcomers and chooses who es “good enough” to keep. I hope getting sick and our little adventure with the police is all Bali has in store for us! 😬 You might have seen in my stories - we had 10 police men coming to our villa because a new rule came out the day before that we didn’t know - that everyone has to wear a mask on the street. 😷 After the police man came, took pictures of all of our passports and us too, we were escorted to the nearest Covid-19 testing point to do the rapid test. 🤯 ⠀ The lab was clean and safe though and police hasnt bothered us since! 👍🏼 ⠀ 📍@kaamalaresort

