Sipeniece ar jautru kadru panerro savu meitu

Sveiciens visiem pašizolētajiem vecākiem💪 ,kuri jau 2.mēnesi ar asti bauda savu bērnu ciešo klātbūtni 😴🤪🤯. Šīm pašnodarbinātajām jaunkundzēm jau katrai pa 21 pavasarim💃.Atceros to dienu,kas redzama bildē-mums,vecākiem,bija uznācis sagurums,tāpēc ļāvām vannasistabā paplunčāties pa ūdeni🧜‍♂️,bet kā tur krāsas nonāca,nav ne jausmas... Tas varētu būt 2002.gads,ek,kā vakar... Arvienvārdsakot viņi izaug ātri🙈,grūtie brīži izgaisuši,pāri palikusi sajūta,ka varēju vairāk tak paturēt klēpī un nebārties😡 par katru štruntu...❤❤❤

