Allaž mundrais Dāvis Valdnieks atgriežas TV ekrānos

Uz pirmo interviju Dāvis aicinājis Eirovīzijas nacionālās atlases uzvarētāju Samantu Tīnu. Kādus jautājumus viņš Samantai uzdos tumsā? To redzēsiet raidījumā, taču jau tagad var atklāt, ka Samanta pirmo reizi Dāvim izstāstīs par to, kā tika ievilināta erotiskā fotosesijā, ko nožēlo joprojām. Būs jautājumi arī par to, vai Samanta ir veikusi plastiskās operācijas. Un kā jau pieprasa formāts, tad daļa no jautājumiem tiks uzdoti pilnīgā tumsā. Taču skatītājiem ar īpašu – infrasarkano kameru palīdzību būs redzams arī tas, kas notiek pēc gaismu izslēgšanas.