Igors Krutojs dalās ar retām atklāsmēm par Laimu Vaikuli un Raimondu Paulu

(муз. И. Крутой, ст. В. Пеленягрэ). Наш совместный с Лаймой альбом «Латинский квартал» вышел в 1998 году. Записывали этот альбом мы в Нью-Йорке, процесс записи происходил крайне напряжённо и медленно, пока мы с Андреем (мужем Лаймы) не поняли истинную причину происходящего... Оказывается, Лайма худела, причём настолько агрессивно, что начала таять на глазах... Всё похудение закончилось после строго высказанного Андреем приказа: «Кушать!». Начался нормальный творческий процесс, в котором был кайф от совместного музицирования, поиск правильных интонаций, отбор песен... Находящийся в Москве поэт Витя Пеленягрэ правил, менял, дописывал всё, о чём мы его просили… Параллельно снимали клип на песню «Акапулько»... Пройдёт всего несколько лет, и мы с Раймондом Паулсом организуем «Новую Волну» в Юрмале и каждое лето будем тусоваться и музицировать в юрмальском доме Лаймы. А ещё через несколько лет повзрослевшая Моника красавица-внучка Раймонда попросит нас с Лаймой стать её крёстными... В то утро, когда проходил обряд крещения, дождь лил как из ведра, хор пел духовную музыку Р. Паулса и все... плакали, настолько полон эмоциями был этот момент... Моника в этом году окончила Школу Кино в Лос-Анджелесе, уже встречается с парнем, с которым хочет меня познакомить, и мы с ней на связи постоянно... С Лаймой у нас по-разному складывались отношения после ухода «Волны» из Юрмалы, но очень много классного и кайфового мы пережили, включая наш совместный альбом «Латинский квартал»... #лайма #лаймавайкуле #латинскийквартал #раймондпаулс #новаяволна #юрмала #музыкальныйсалонигорякрутого

A post shared by Игорь Крутой (@igorkrutoy65) on May 18, 2020 at 2:02pm PDT