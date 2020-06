Dziedātāja Diāna Moon intīmā gaisotnē prezentē savu pirmo atziņu grāmatu

Atvēršanas svētki aizritēja sirsnīgās noskaņās, jo pati grāmatas autore izpildīja savas jaunākās dziesmas no drīzumā iznākošā studijas albuma akustiskās ģitāras pavadījumā kopā ar Mārtiņu Sliedi (no grupas Rock ’n' Berries).

Es līdz 32 gadu vecumam biju samierinājusies un it kā jutos apmierināta ar domu, ka spēju dziedāt, rakstīt mūziku un dziesmu tekstus. Es pat iedomāties nevarēju, ka kādreiz izdošu atziņu grāmatu un sākšu zīmēt.

Es sev vienkārši pati to neļāvu, jo manī bija stingra pārliecība, ka visu taču viens cilvēks nevar gribēt, mācēt un izdarīt."

Viņa turpina: "Šī aplamā pārliecība mani pameta, kad pirms trim gadiem sāku strukturēti attīrīt savu apziņu no visa liekā - no visa tā, kas man traucēja būt brīvai savos darbos, izvēlēs un radošajās izpausmēs. Tad arī dziļo meditāciju un sapņu laikā atnāca visas šīs 99 tīrās domas, kuras izmainīja manu dzīvi. Katra šī doma transformēja manu skatījumu uz sevi un mums ierasto pasauli, ļaujot man paplašināt savas pasaules robežas, iespējas un atbrīvoties no bailēm, kuras man traucēja uzticēties sev un savām vēlmēm.”