Personības izaugsmes treneris Reiters, protestējot pret Covid-19, pārceļas uz dzīvi mežā

“Tas bija mans iekšējais protests pret visādām izolācijām un karantīnām. Ja es uzturētos pilsētas dzīvoklī un neietu no tā ārā, tad melotu, bet es varēju no visiem aizbraukt uz vietu, kur nemeloju un esmu pats. Tā ir vieta, kur es veidoju savu mežadārzu,” viņš atklāja.

“Lietainā laikā es gulēšanai starp kokiem novelku pārvalku un apakšā lieku konstrukciju no virvēm un dēļiem. Kad bija auksts un slapjš sniegs, gulēju ekspedīciju džipā. Bet, ja laiks sauss, nolieku paklājiņu un guļu uz zemes vietā, kur tā no ugunskura sasilusi.

Pasākumu organizatoriem, kas ārtelpās plāno uzņemt ne vairāk kā 300 cilvēkus, jāievēro, lai vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības.

Savukārt no 1.jūlija līdz 31.jūlijam vienlaikus iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāk par 1000 kvadrātmetriem, varēs uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki. Telpās, kuru kopējā platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem, vienlaikus varēs uzturēties līdz 500 cilvēkiem. Šajā gadījumā pasākumu organizatoriem ir jānodrošina, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra. Tāpat uz vienu personu jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises telpas platības. Pasākuma organizatoriem ir jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.