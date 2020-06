Foto ⟩ Seriāla "Lielie Muļķi" aktieri līksmo pirmajā ballītē pēc ārkārtējās situācijas beigām

Elīna ir barvede savai draudzeņu trijotnei – spidrilkai Anjai, kuru varētu sajaukt ar provokatīvi skandalozo "Instagram" influenceri Janu Bruku (Yana Bruk), un Ļenkai, kuru nevarētu atšķirt no Elīnas Pakalnes – daļas no Latvijas slavenākā Tik Tok konta “Latvian Sisters” ar 1,5 miljoniem sekotāju un vairāk nekā 42 miljoniem sarkano sirsniņu jeb “patīk” atzīmju.

Protams, vadošā ciemata trijotne arī nekur peļņā nav aizbraukusi, visi ir tepat. Mīlā vīlušais Garais (Kristaps Strūbergs no “Singapūras Satīna”), dzejnieks Rainītis (Edgars Bāliņš no “Singapūras Satīna” un komiķu aprindām) un seksīgais Egīls (aktieris Pauls Iklāvs) katrs cīnās ar saviem dēmoniem. Mēra krēslā joprojām ir Alnis (šovmens Roberts Gobziņš) ar savu palīdzi un tenku eksperti Jolandu (komiķe Jolanda Suvorova) pie sāniem. Protams, neiztikt bez pasaules un savas dzīves glābējas Keitijas (Elīna Bojarkina no Leļļu teātra), kā arī satiksim Laimu (aktrise Aminata Grieta Diarra).