Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

Savā dzīvē paveicamo lietu sarakstā noteikti var iekļaut arī palikšanu luksusa burbuļteltī. 🏕 Tā atrodas Bali, Kintamani pilsētā, UNESCO Globālā Geoparka malā, ar fantastisku skatu uz sirreālu ainavu - diviem vulkāniem, Baturu un Agungu (Agungs starp citu ir aktīvs un pēdējo reizi izvirda vien pirms gada). 🌋 ➡️ Vai Tu gribētu palikt šādā burbuļviesnīcā❓ ⠀ P.S. Kā latviešu vālodā ir “bucket-list”❓ ⠀ 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 Experiencing a stay in a luxurious bubble tent definitely is a bucket list thing. 🏕 It is located in the Kintamani town, sitting on an edge of a UNESCO Global Geopark and overlooking surreal landscape - two volcanos Mount Batur and Mount Agung and picturesque sunrises. 🌄 ⠀ ➡️Would you like to stay here❓

