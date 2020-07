Anna Sedokova nāk klajā ar autobiogrāfisku grāmatu

Вот и она. Маленькая девочка, которая так боялась правды и та сильно мечтала быть любимой. Сегодня утром ко мне пришёл первый экземпляр моей книги... Я СИЛЬНАЯ, Я СПРАВЛЮСЬ... С 1 июля во всех книжных магазинах страны, а сегодня у меня. Мне больше не страшно ❤️

