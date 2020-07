Kima Kardašjana pirmo reizi komentē Kanjes Vesta mentālo veselību

"Kā daudzi no jums zina, Kanjem ir bipolārie traucējumi. Ikviens, kurš to ir piedzīvojis, vai kādam ar to ir bijusi saskare, zina, cik neticami sarežģīti un sāpīgi to ir saprast. Es nekad neesmu publiski runājusi par to, kā tas ietekmē mūs mājās, jo es ļoti sargāju mūsu bērnus un Kanjes tiesības uz privātumu jautājumos, kas saistīti ar viņa veselību. Bet šodien es jūtu, ka man vajadzētu to komentēt, jo par garīgo veselību ir aizspriedumi un nepareizs priekšstats," raksta Kardašjana.