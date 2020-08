Juta Valdmane komentē savas iespējamās attiecības

Nu Juta izvairīgi komentēja, vai abu starpā ir attiecības: "Tikai mēs abi to zinām…"

Valdmane apstiprināja, ka dāvanu, ko parādīja sociālajos tīklos (plīša lācīti) viņa saņēmusi no Jura. Taujāta, vai viņas sirds šobrīd ir aizņemta, Valdmane atzina – publiski to atklāt vēl neesot gatava.

Pēc Jura publicētajām fotogrāfijām var spriest, ka viņš jau ilgāku laiku pavada ASV. Izdevums "The New York Times" savulaik nodēvēja Juri par pieprasītāko treneri Ņujorkā. Viņš vairākkārt parādījies arī TV ekrānos – kanāla NBC šovā "Today Show" un "Fox 5 News", arī žurnālos "Men’s Health" un "New York Magazine" intervēts kā sporta eksperts.