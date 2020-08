Foto ⟩ Ar jaudīgu ballīti atklāta STV Pirmā! un 360TV rudens sezona

Nekad nav par vēlu uzdrīkstēties sapņot un izkrāsot ikdienu! Par to pārliecinātas ir Una Ulme, Ieva Adamss, Grēta Gorjučko un Liene Stepena, kuras jaunajā šovā “Sapņu ķērājas”, kas pie “STV Pirmā!” skatītājām nonāks novembrī, atbalstīs un uzmundrinās viena otru piepildīt vistrakākos sapņos, kuru īstenošana allaž atlikta, jo... nu tas ir par traku! Ar ekspertu palīdzību viņas mācīsies izprast sevi un to, kāpēc emocionālās vājības, kas tik labi zināmas ikvienai sievietei, likušas šķēršļus sapņu īstenošanai. Vēl vairāk, lai pārvarētu prāta uzceltās robežas, dāmas ļausies dzīves baudīšanai un izjutīs īstu adrenalīnu traucoties ekstrēmā rallija automašīnā vai pirmo reizi izlecot ar izpletni, tiks pie tetovējuma, apgūs boksa, alpīnisma un pat cirka akrobātikas iemaņas.

Skandalozā realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” jaunā sezona jau no 31. augusta “STV Pirmā!” un lietotnē “Shortcut” pārsteigs un aicinās just līdzi jau iemīļoto varoņu dzīves peripetijām. Magone Šutoviene arvien biežāk aizdomāsies par vecāko dēlu, kurš šobrīd dzīvo Anglijā pie tēva un ilgosies pēc dienas, kad visi bērni ir kopā ar viņu Latvijā. Tāpat sirsnīgā sieviete skatītāju acu priekšā risinās sarežģītās attiecības ar māti un centīsies tikt galā ar negaidītajām likstām, kas piemeklējušas nesen iegādāto īpašumu. Eirovīzijas zvaigzne Samanta Tīna ļaus ielūkoties Lietuvas koncertdzīves aizkulisēs, skatītājiem atklājot, cik patiesībā populāra viņa ir kaimiņvalstī? Kādos pasākumos uzstājas un kādas prasības izvirza koncertu organizatoriem? Varēs līksmot arī spilgtā Amuna Davis un viņa draugu fani, jo arī šova jaunajā sezonā visā krāšņumā tiks izgaismotas “drag queen” aizkulises, jaudīgās ballītes un ikdienas gaitas. Turklāt Dāvis ne tikai aktualizēs mākslīgā skaistuma tēmu un to, cik izaicinoši būt citādam, bet arī būs gatavs visai riskantai operācijai.