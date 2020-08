Pašmāju slavenības piedalās Grupu kreklu dienā

Līdz ar @pixiesofficial rokenrols beidzot kļūst pieaudzis. Lai arī no malas šķiet, ka jestrs un rotaļīgs, taču būtībā pirmo reizi sanāk pagalam nopietns. Bez Pixies nebūtu Nirvana... Tas pasaka visu. #grupukrekludiena

A post shared by Toms Grēviņš (@tomsgrevins) on Aug 28, 2020 at 4:27am PDT