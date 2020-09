Pazudis Antras Stafeckas mīlulis

Mīļie Ogrēnieši. Mūsu Pepei patīk izskriet no dzīvokļa, kad durvis atveras. Un izskatās, ka šorīt, kad Robis gāja uz skolu, Pepe ir izskrējusi pa kluso un aizlavijusies. Nekur nevaram atrast. Ja redzat, tad luuudzu dodiet ziņu man, vai Jānim. Jo mūsu mazā kaķene nav bijusi ārā.. Viņa nezin, kas ir mašīna vai sveši cilvēki! Paldies par katru palīdzību 🙌 P. S. Ielas, pa kurām var sastapt mazo ķepu - Skolas iela, Grīvas prospekts, respektīvi rajons pie Ogres stadiona.

