Izbalsots un atmaskots pirmais jaunā muzikālā šova "Balss maksā" dalībnieks

Vakaru atklāja dumpinieks Nelabais - nelabi labais, kurš par sevi stāstīja, ka “šajā pasaulē jau ir kārtīgi pagrēkojis un manā pusē ik diena tiek svinēta kā pēdējā uz šīs planētas”. Nelabais radīja uz skatuves īstu ballīti, izpildot beļģu mūziķa Stromae dziesmu “Alors on Danse”, kas izpelnījās detektīvu atzinību par vokālo sniegumu. Savukārt otrā dueļa dalībniece - Diskopele izpildīja Sherman Kelly hitu “Dancing in the Moonlight”. Diskopele par sevi atklāja: “dzīvesvietu esmu mainījusi no rietumiem uz austrumiem - tuvāk galvaspilsētai, turklāt kāds nozīmīgs notikums ir noticis kādā leģendārā mūzikas klubā tuvāk rietumiem!”.

Otrajā duelī piedalījās pļavas orķestra galvenā vijole Cikāde un betona džungļu pavēlniece Lauva. Cikāde izpildīja Kailijas Minogas dziesmu “Can't Get You Out Of My Head”, par sevi stāstot: “smu organizēta, izturīga un pacietīga un šīs īpašības augstu vērtē arī mans cikāžu orķestris, ar kuriem kopā uzburam to sajūtu, kas silda sirdi arī ziemā!”. Savukārt Lauva uz skatuves kāpa ar Džordža Harisona leģendāru dziesmu “Living in the Material World”, papildinot to ar košu un dejisku performanci. Lauva par sevi stāsta, ka “manu spalvu glauda daudzveidīgie talanti, kas priecē arī jūsu acis! Un mans rēciens ir skanējis arī otrpus okeānam”.